Adil Rami fa causa al Marsiglia, slitta l'udienza: si terrà l'8 ottobre

L'Olympique Marsiglia, ad agosto, aveva licenziato Adil Rami, colpevole di aver partecipato ad una trasmissione tv saltando l'allenamento con la scusa di un infortunio. Il difensore ha subito portato in tribunale il suo ex club: l'udienza era prevista per il 28 maggio, ma è stata rinviata come tante altre a causa della pandemia. Secondo La Provence, la seduta è stata rimandata all'8 ottobre. Il Marsiglia aveva provato a cercare un accordo con l'ex Milan, offrendogli 1,2 milioni. Una proposta prontamente rispedita al mittente.