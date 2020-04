Ag. Alderweireld: "Taglio stipendio? Ok, ma solo se i giocatori possono liberarsi gratis"

vedi letture

Il procuratore Stijn Francis, che cura fra gli altri gli interessi di Toby Alderweireld, ha parlato dell'ipotesi di taglio degli stipendi a causa dell'emergenza Coronavirus spiegando che secondo lui i giocatori dovrebbero essere autorizzati a svincolarsi gratuitamente dai rispettivi club se costretti a subire il taglio salariale. "Quando i club acquistano un calciatore corrono un rischio pagando il trasferimento e il salario, in cambio di questo rischio il giocatore non può andare via prima della fine del contratto a meno che tutte le parti non siano d'accordo. - spiega Francis a The Guardian - I giocatori sanno che durante questo periodo possono essere certi di ricevere lo stipendio concordato e se i club ora chiedono di ridurre gli stipendi vanno a minare un principio di stabilità contrattuale. Se vogliono tagliare i salari dovrebbero anche accettare che i giocatori possano interrompere gratuitamente il loro rapporto di lavoro. I club non dovrebbero chiedere riduzioni salariali ai propri giocatori a meno che non sia essenziale per la loro sopravvivenza".