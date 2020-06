Ag. David Luiz: "Le probabilità che resti all'Arsenal sono molto alte"

L'agente Kia Joorabchian ha parlato di David Luiz ai microfoni di Sky Sports, precisando che il suo assistito non vuole lasciare l'Arsenal: "È felice, ha un buon rapporto con l'allenatore e il direttore sportivo, fino al proprietario. L'Arsenal aveva u'opzione di rinnovo che è scaduta. C'è stata anche la pandemia e l'opzione è scaduta nel bel mezzo della pandemia. Queste situazioni contrattuali saranno risolte non appena si tornerà a una nuova normalità. David si siederà con l'Arsenal, parleranno e valuteranno. Questo prima dell'inizio della stagione. Le probabilità che David resti anche la prossima stagione sono molto alte, non c'è desiderio di andar via".