Ag. Haaland: "Dortmund scelta giusta per continuare a crescere. Spagna? Chissà"

vedi letture

Ospite delle colonne del quotidiano spagnolo AS Alf -Inge Haaland, padre e agente di Erling, attaccante rivelazione della stagione oggi al Borussia Dortmund, ha parlato del presente e del futuro del figlio: "Prima di tutto sono molto contento sia per lui che per il Borussia Dortmund: sono orgoglioso. Per me però la cosa più importante è che Erling continui a crescere. Per questo motivo abbiamo accettato la proposta del Dortmund a gennaio. Si tratta di una squadra che punta alla vittoria del campionato e aveva bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Una situazione perfetta per continuare il suo percorso di crescita".

Haaland senior ha risposto all'ipotesi di un futuro di Spagna del figlio: "La Liga è un ottimo campionato - ha spiegato -, con grandi squadre. Non si può sapere se un giorno giocherà in Spagna. Ciò che dovrà accadere, accadrà".