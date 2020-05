Ag. Ighalo: "Le trattative per il rinnovo col Manchester United procedono bene"

Ladi Salami, agente di Odion Ighalo, ha parlato a Footmercato della situazione relativa il suo assistito, in prestito fino a fine mese al Manchester United, ma di proprietà dello Shanghai Shenhua. Il club cinese vorrebbe indietro il giocatore mentre i Red Devils, complice la sospensione della Premier League, vorrebbero prolungare l'accordo: "Sta molto bene a Manchester ed è vicino a un accordo. Le trattative con i cinesi sono in corso e stanno andando bene. Dall'ltra parte, considerate le ultime restrizioni in Cina, è quasi impossibile offrire certe cifre". Attualmente per chi arriva dall'estero non è consentito entrare in Cina fino a ottobre e questo rende la vita dei calciatori complicata. La Chinese Super League, infatti, potrebbe ripartire il 27 giugno e chi è rimasto fuori dal paese asiatico dovrà rimanerci.