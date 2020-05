Ag. Oshimen: "Ho parlato con Mourinho, non potrebbe andare al Tottenham: c'è Harry Kane"

L'agente di Victor Osimhen ha rivelato di aver parlato con Jose Mourinho del possibile passaggio dell'attaccante del Lille, che piace anche al Napoli, al Tottenham. In un'intervista al quotidiano nigeriano The Cable, come riportato dal London Evening Standard, Ariyo Igbayilola infatti ha dichiarato: “Abbiamo detto a Mourinho che se vuole Victor, Harry Kane dove andrà? Se Kane giocherà ancora per il Tottenham, Victor giocherà? Perché potrebbe rimanere sempre in panchina. Kane è il loro attaccante numero uno ed è il capitano dell'Inghilterra. Victor ha bisogno di un club in cui giocherà sempre a pieno regime settimana dopo settimana. Non è da tenere in panchina".