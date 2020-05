Ag. Ozil: "Trattative con il Fenerbahce? Ha un altro anno di contratto con l'Arsenal"

Mesut Ozil resterà all'Arsenal fino alla scadenza del contratto? Il trequartista tedesco ha un accordo fino a giugno 2021 e i rumors su un suo possibile addio alla Premier continuano a farsi insistenti. Si è parlato di un trasferimento al Fenerbahce, ma Erkut Sogut, agente del giocatore, prova a spegnere le voci: "Ha un altro anno di contratto e per ora non ci sono novità. Non posso parlare di una trattativa con il Fenerbahce perché non ho il diritto di farlo per ragioni di riservatezza. Ozil, a fine contratto, avrà 32 anni e qualche anno di carriera ancora davanti", ha detto a BeIN Sport.