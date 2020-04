Ag. Rodrygo: "Da YouTube alle partite in Brasile, Klopp lo seguiva ma il Santos rifiutò l'offerta"

Nick Arcuri, agente di Rodrygo Goes, ha svelato un retroscena legato all'interesse del Liverpool per il giovane brasiliano acquistato dal Real Madrid per circa 45 milioni di euro: "Prima che firmasse il suo primo contratto da professionista, a 16 anni, mi chiamò un dirigente del Liverpool. Mi disse che Klopp aveva visto il giocatore su YouTube e ne era rimasto impressionato, così era venuto in Brasile a osservarlo di persona e aveva confermato il primo giudizio. Così sono andato in Inghilterra e ho parlato con il Liverpool, poi ho portato la proposta a Modesto, l'allora presidente del Santos, che però rifiutò. Non volevano venderlo".