Agbonlahor: "Odierò Di Matteo per il resto della mia vita. Fece qualcosa di terribile a Petrov"

Non ha lasciato buoni ricordi all'Aston Villa, Roberto Di Matteo. Sicuramente non in Gabriel Agbonlahor: "Lo odierò per il resto della mia vita" ha dichiarato. La motivazione: il tecnico non ha voluto offrire un nuovo contratto a Stiliyan Petrov. Il bulgaro, all'epoca 37 anni, era pronto a tornare a giocare dopo aver affrontato un momento molto difficile della vita, combattendo contro la leucemia. Guarito, Petrov era tornato ad allenarsi con il Villa nel pre-stagione 2016-17 ma a sorpresa Di Matteo gli ha comunicato che non avrebbe fatto parte della squadra, offrendogli di entrare a far parte dello staff tecnico. Intervenuto sul canale Threesixtytv su Youtube Agbonlahor non ha nascosto la sua rabbia: "Lo odierò per il resto della mia vita per quello che ha fatto. Qualsiasi atlro manager con un solo pizzico di cuore gli avrebbe dato un contratto a gettone. Immagina di tornare da quella terribile malattia, ti sei messo in forma, torni, corri come tutti i 19enni in un pre-season e non vuoi darmi niente? Io l'ho detto a Di Matteo: 'Cosa stai facendo? Non puoi...' Se mai rivedrò Di Matteo glelo rinfaccerò nuovamente".