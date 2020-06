Agente Saul: "Tanti club lo cercano ma è già in una grande squadra: sta bene all'Atletico Madrid"

Saul Niguez è uno dei giocatori più richiesti dell'Atletico Madrid. Tuttavia, Jonathan Barnett, famoso agente che fa parte dell'agenzia che rappresenta il calciatore, ha parlato così del suo futuro: "Qualcuno come Saúl non ha bisogno di nessuno che lo spinga per andarsene. E' forte e tutti sanno che molti club lo vogliono. Ma è già in un club molto grande. Ha un ottimo rapporto con l'Atlético Madrid e i suoi tifosi. Ogni buon giocatore è accostato ad altri club. Alcuni agenti potrebbero volerlo fare di proposito ma se hanno bisogno della stampa per fare qualcosa, allora non sono molto bravi nel loro lavoro", ha detto a Sport Witness.