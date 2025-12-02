Aggressione a Nizza, Moffi e Boga passano alle vie legali. E si mettono in malattia

Terem Moffi e Jeremie Boga hanno deciso di adire legalmente a seguito dell'aggressione subita domenica, al ritorno da Lorient, dove il Nizza ha subito una sconfitta per 3-1. Ad attendere i giocatori all'aeroporto circa 400 tifosi, inferociti a seguito dei recenti risultati della squadra, che ha perso le ultime 5 partite fra campionato ed Europa League.

I giocatori maggiormente presi di mira sarebbero stati proprio Moffi e Boga che hanno sporto denuncia alle autorità poiché entrambi sarebbero stati aggrediti fisicamente. Nel frattempo i due giocatori sono stati messiin malattia per almeno cinque giorni.

Come riporta L'Equipe, la Polizia conferma un clima "molto ostile" ma non segnala violenze, danni, feriti o arresti.