Aguero in scadenza di contratto col City, l'agente: "Siamo aperti a qualsiasi possibilità"

Tutto da scrivere il futuro di Sergio Aguero, attaccante argentino classe '88 in scadenza di contratto col Manchester City. Accostato all'Inter, il Kun non ha ancora deciso dove giocherà nella prossima stagione. "Siamo aperti a qualsiasi possibilità", ha detto ai microfoni di 'Fcinternews.it' il suo procuratore Hernan Reguera. "Per il momento - ha detto - non ho parlato ancora con nessuno, il suo futuro verrà deciso nei prossimi mesi".