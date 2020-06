Aguero, oggi l'intervento al ginocchio destro. Guardiola: "Non so quando tornerà..."

Lo scettro della Premier League passerà al Liverpool molto presto, ma la stagione del Manchester City non è ancora terminata. Oltre a voler chiudere bene il campionato, blindando la seconda posizione, la squadra di Guardiola ha un grande obiettivo all'orizzonte: l'agognata Champions League, che il tecnico non vince da ben nove anni, quando ancora guidava il Barcellona. Da allora, Pep ha raccolto solo delusioni, soprattutto sulla panchina del Bayern Monaco.

Tutto sulla Coppa - Mai come quest'anno, però, gli inglesi sono sembrati così determinati a centrare l'impresa. Prima della final-eight di Lisbona ci sarà un ostacolo da superare, quel Real Madrid sconfitto 2-1 al Bernabeu ma sempre ambizioso e pericoloso. A quella sfida, i Citizens ci arriveranno con un grosso punto interrogativo, legato alla presenza del Kun Aguero: l'attaccante argentino di sicuro non rientrerà fino al termine della Premier, ma la speranza è che possa esserci per il gran finale, da leader e trascinatore. Nel frattempo, Guardiola dovrà studiare nuove soluzioni offensive, visto anche che Leroy Sané si è chiamato fuori dal progetto rifiutando il rinnovo.



Aguero s'è operato - Intanto, in conferenza stampa, Pep Guardiola ha annunciato che Aguero è stato sottoposto a intervento chirurgico: "Non so quando tornerà, ne sapremo di più nelle prossime ore". L'operazione al ginocchio destro è avvenuta quest'oggi a Barcellona.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF

