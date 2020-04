Aguero su Messi: "Resterà sicuramente al Barça. In passato ha rifiutato alcune offerte"

Lionel Messi resterà al Barcellona, a meno che non si verifichino situazione eccezionali a oggi impossibili da prevedere. Parole e musica di Sergio Aguero, attaccante argentino del Manchester City compagno del fenomeno del Barcellona in Nazionale: "Leo è una leggenda del Barça e un giocatore simbolo del club blaugrana - ha detto Aguero ai microfoni de El Chiringuito de Jugones - è rimasto in un club dove sono passati tanti giocatori. So che in passato ha avuto la possibilità di cambiare squadra, ma poi ha sempre deciso di restare. È felice al Barcellona e non se ne andrà, a meno che non succedano cose catastrofiche. Non penso sia comunque questo il caso".