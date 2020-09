AIK Solna, la società è in difficoltà. Dai tifosi un aiuto finanziario per rinforzare la squadra

Se la società vive un momento difficile, sia a livello di classifica (quartultimo posto dopo 18 giornate) sia a livello finanziario (a causa della pandemia Covid-19) i tifosi corrono in aiuto della squadra per rinforzarla. O almeno è quanto è accaduto in Svezia e più precisamente all’AIK Solna dove un’associazione di tifosi denominata “Den Svarta Massan” (La Massa Nera) ha deciso di mettere mano al portafoglio riuscendo a raccogliere ben 2 milioni di corone svedesi (193 mila euro) prestandoli alla società per rinforzare la squadra. Sono così arrivati il portiere Radulovic, i difensori Lustig e Papagiannopoulos e il centrocampista Rogic.

“Ringraziamo la Massa Nera. Abbiamo avuto bisogno di rinforzare la rosa e fare dei cambiamenti: in questo senso il finanziamento esterno è stata una componente importante per non mettere alla prova le risorse del club. - si legge in una nota sul sito ufficiale in cui l’AIK ringrazia i tifosi - Il prestito della Massa Nera sarà un sostegno finanziario di rilievo per affrontare l'attuale situazione di pandemia e le gare giocate a porte chiuse".