Ajax, Antony è sbarcato ad Amsterdam: già acquistato a gennaio, è il sostituto di Ziyech

Antony Matheus dos Santos è sbarcato ad Amsterdam. Il giocatore del San Paolo è stato acquistato dall'Ajax già a gennaio per circa 16 milioni di euro e in queste ore è approdato in Olanda per iniziare la sua nuova avventura. Si parla molto bene di questo attaccante di 20 anni che andrà a sostituire così Hakim Ziyech, ceduto al Chelsea.