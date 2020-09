Ajax, emozionante saluto a Van de Beek: dai primi calci alla gloria con i lancieri

L'Ajax si è congedato da Donny van de Beek con un video nel quale si vede il percorso del centrocampista sin da bambino, dai primi calci con i lancieri alla gloria in Champions League, passando per il Van de Beek adolescente, esordiente in prima squadra, infine cardine di quella squadra che ha incantato in Olanda e in Europa. Il centrocampista da oggi lascia la sua casa per tentare l'avventura al Manchester United.