Ajax, guanti in lattice e divisione in piccoli gruppi: riprendono gli allenamenti

Nonostante il campionato sia stato sospeso e l'eliminazione già avvenuta dalle competizioni europee, l'Ajax ieri è tornato ad allenarsi in piccoli gruppi muniti di guanti in lattice per mantenere lo stato di forma degli atleti dopo settimane di inattività sul campo di gioco. Esercizi con la palla e distanziamento sociale imposti per tornare sul prato verde, ma anche grande soddisfazione da parte dei giocatori sono tornati così a riprendersi una piccola fetta del proprio lavoro.