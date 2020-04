Ajax, il Barcellona fa sul serio per Onana: proposto anche Neto come contropartita

vedi letture

L'Eredivisie è definitivamente sospesa a causa della pandemia di coronavirus, ma il calciomercato sembra essere già entrato nel vivo per alcuni club olandesi. Secondo il Telegraaf, il Barça avrebbe contattato ufficialmente l'Ajax per trattare André Onana. Per facilitare l'operazione, i catalani vorrebbero girare al club di Amsterdam alcune contropartite: si parla di Neto (30), Riqui Puig (20), Alex Collado (21) o Carles Aleña (22). Un'offerta di € 35 milioni potrebbe soddisfare le richieste dei lancieri per il portiere camerunese.