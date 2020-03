Ajax, in bilico il futuro di Huntelaar: "Non ho idea di cosa voglia fare il club"

vedi letture

Il futuro di Klaas-JAn Huntelaar si deciderà nelle prossime 48 ore. L'attaccante, 36 anni, ha una clausola nel suo contratto con l'Ajax che prevede un rinnovo automatico se prima di tale data il club non prende una decisione diversa. Intervistato da AD l'attaccante non sembra intenzionato a ritirarsi, tuttavia: "Ancora non so ciò che vuole l'Ajax. Avevamo l'accordo che ci saremmo concentrati sulla stagione in corso per poi fare le nostre valutazioni al termine di essa. Così era successo anche la stagione passata. Se l'Ajax vuole che continui? Non ne ho idea. Io ho tre opzioni: fermarmi, continuare nell'Ajax o in un'altra squadra". 36 anni, il "Cacciatore" ha segnato in questa stagione 10 reti in 32 partite e su di lui c'è l'interesse dell'Atlanta United di Frank de Boer e dell'Heerenveen, club dove ha giocato dal 2004 al 2006.