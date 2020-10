Ajax-Liverpool 0-1, le pagelle: Promes sprecone, Tagliafico decisivo in negativo. Bene Mané

vedi letture

AJAX-LIVERPOOL 0-1

Marcatori: 35' autogol di Tagliafico

AJAX

Onana 6 - Viene trafitto dall'autorete di Tagliafico nell'unico pericolo del primo tempo, nella ripresa invece riesce a negare il raddoppio ai Reds sul tentativo ravvicinato di Minamino.

Mazraoui 5 - Una serata che vorrà dimenticare in fretta, non è il terzino ammirato due anni fa in Champions League. Deve fronteggiare Mané e finsice sempre vittima dei dribbling del dieci dei Reds.

Schuurs 5,5 - L'asse destro della retroguardia dell'Ajax non funziona alla perfezione, troppa differenza con il passo degli avanti del Liverpool. Rischia anche lui uno sfortunato autogol. (Dal 84' Traoré sv).

Martinez 6 - Buona prova del centrale argentino, anzi nel primo tempo si rende anche pericoloso verso la porta di Adrian. Fronteggia discretamente Firmino che non è in serata di grazia.

Tagliafico 5 - E' il protagonista in negativo nella sfida di questa sera. L'argentino comincia spingendo molto sull'acceleratore, dopo l'autorete però si spegne e risulta decisivo in negativo.

Gravenberch 6 - Un buon esordio in Champions per il classe 2002 dei lancieri, pochi minuti dopo l'inizio stava per bagnare l'esordio con il gol. Per il resto svolge il compitino senza grandi problemi.

Klaassen 6,5 - L'olandese, tornato dopo l'esperienza all'Everton, è il centro del gioco della squadra di Ten Hag. Partita di qualità e quantità la sua, sfortunato in avvio di ripresa quando colpisce il palo. (Dal 75' Ekkelenkamp sv).

Blind 6,5 - Prestazione di sostanza, dimostra grande temperamento per tutto il corso della sfida affrontando a viso aperto gli avversari. Parecchie chiusure degne di nota. (Dal 85' Huntelaar sv).

David Neres 5,5 - Un primo tempo di buon livello, con un passaggio manda in porta Promes. Rimane l'ultima emozione della sua sfida, il brasiliano infatti si spegne alla distanza. (Dal 75' Labyad sv).

Tadic 6 - Nel primo tempo è sua la grande occasione per pareggiare, solo la giocata di Fabinho gli nega la gioia del gol. Quando chiamato in causa riesce comunque a rendersi pericoloso.

Kudus sv - Esordiente in Champions League, non il più fortunato. La gara del senegalese termina dopo nemmeno dieci minuti per un infortunio. (Dal 10' Promes 5 - Con Tagliafico è il protagonista in negativo, un minuto prima dell'autorete del compagno spara addosso ad Adrian la grande occasione per il vantaggio. Errore imperdonabile).

LIVERPOOL

Adan 6 - Lo spagnolo stavolta termina la sua sfida senza reti al passivo, ringrazia il palo su Klaassen e Promes che spara addosso a lui. Sul secondo tentativo dello stesso Promes si fa trovare pronto.

Alexander-Arnold 6 - Non è ancora il calciatore ammirato nelle scorse stagioni, abbastanza bloccato per tutto il corso della sfida. Svolge con diligenza i compiti difensivi.

Gomez 6 - Rischia subito di combinare una frittata in avvio di gara, con il passare dei minuti riesce a stringere la maglie al fianco di Fabinho per non concedere spazi ai lancieri.

Fabinho 7 - Che grande prova. L'ex centrocampista del Monaco, schierato al centro della difesa, non fa rimpiangere di certo Van Dijk. Chiude ogni varco e sulla linea di porta in rovesciata riesce a salvare un gol ormai fatto di Tadic.

Robertson 6,5 - Il solito treno lungo la corsia mancina, quando accelera riesce a spaccare la trequarti dell'Ajax. Affina con il passare dei minuti l'intesa con Mané e sono dolori per l'Ajax.

Milner 6 - Rispolverato il capitano, prestazione di sostanza la sua. Combattivo in mezzo al campo, qualche intervento non perfetto ma non si tira mai indietro nel contrasto. (Dal 92' Williams sv).

Wjinaldum 6 - Un primo tempo giocato nell'insolita posizione di regista davanti alla difesa, con l'ingresso di Henderson avanza il suo raggio d'azione e si rende per due volte pericoloso dalle parti di Onana.

Jones 5,5 - Data la giovane età si può perdonare qualche errore, preferito ad Henderson non è una mossa felicissima per Klopp. Poco nel vivo della manovra e qualche giocata fine a se stessa. (Dal 46' Henderson 6 - Spedito in campo in avvio di ripresa per dare un ordine alla manovra del Liverpool).

Salah 6 - Non è certamente la sua miglior prestazione, l'egiziano non parte benissimo anche per i pochi palloni giocabili. Quando chiamato in causa riesce a sprazzi a rendersi pericoloso. (Dal 60' Diogo Jota 6 - Buon impatto con la sfida, vivace in zona d'attacco).

Firmino 5 - Gara sottotono per il brasiliano, non calcia praticamente mai verso la porta di Onana. Serata da dimenticare in fretta per l'ex Hoffenheim, un'ora di gioco anonima per lui. (Dal 60' Shaqiri 6 - Lo svizzero prova a rendersi pericoloso, si guadagna qualche punizione interessante).

Mané 7 - Insieme a Fabinho è il migliore in campo per la squadra di Klopp, parte lento ma quando carbura diventa imprendibile per la difesa dell'Ajax. Con una sua giocata propizia l'autorete di Tagliafico. (Dal 60' Minamino 6 - Nel finale l'ex Salisburgo va vicino alla gioia personale).