Ajax, lo United arriva tardi: Van de Beek sempre più verso il Real Madrid

Niente da fare per il Manchester United. I Red Devils avevano preparato uno scherzetto al Real Madrid per provare ad arrivare per primi su Donny Van de Beek. Secondo quanto riporta il Daily Express il club inglese avrebbe formulato in ritardo la propria offerta per la stella dell'Ajax che invece si starebbe dirigendo a grandi falcate verso la Spagna per vestire la maglia delle Merengues.