Ajax-Midtjylland 3-1, le pagelle: Neres e Gravemberch stellari, Traorè stecca

AJAX-MIDTJYLLAND 3-1

Marcatori: 47’ Gravemberch (A), 49’ Mazraoui (A), 66’ Neres (A), 80’ rig. Mabil (M)

AJAX

Onana 6,5 – Tempestivo nelle uscite e disinvolto nel gioco con i piedi. Risponde presente su Dreyer, intuisce il rigore di Mabil.

Mazraoui 7 – Si sovrappone con regolarità raddoppiando con un bel destro a fil di palo. Il rigore causato non macchia una prestazione super. (82’ Klaiber sv)

Schuurs 6,5 – Pulito negli anticipi, gioca con grande naturalezza. Nel primo tempo sfiora pure il gol.

Blind 6,5 – Sicuro in ogni situazione, un problema muscolare lo costringe ad alzare bandiera bianca. (65’ Martinez 6 – L’infortunio di Blind non era preventivato, entra concentrato).

Tagliafico 6,5 – Visibilmente emozionato per la scomparsa del suo ex ct. Poi rompe il ghiaccio e diventa padrone della fascia.

Klaassen 6 – Recuperato in extremis, non è al meglio e si vede. La sua tecnica però emerge ugualmente, non la butta mai via. (66’ Alvarez 6 – Si sistema in cabina di regia e contribuisce alla gestione del pallone).

Labyad 6,5 – Poco lucido nella finalizzazione, si mangia due gol già fatti ma tutte le trame passano dai suoi piedi. (83’ Promes sv)

Gravemberch 7,5 – Passo felpato, elegante nelle movenze. Sceglie un modo non banale per segnare il primo gol in Champions.

Neres 7,5 – Fa sembrare semplice quello che semplice non è. Devastante con le sue accelerazioni, segna il 3-0 e procura l’espulsione di Sviatchenko. (93’ Ekkelenkamp sv)

Traorè 5,5 – L’unico a steccare nell’orchestra di Ten Hag. Una traversa, un gol divorato. Si riscatta solo in parte con la sponda per la terza rete.

Tadic 7 – Regista avanzato, gioca a tutto campo sfornando assist per i compagni. Delizioso quello con il destro per Mazraoui.

MIDTJYLLAND

Hansen 5,5 – Gran riflesso in avvio sulla conclusione a colpo sicuro di Labyad. Poi si fa battere sul suo palo da Mazraoui e Neres.

Cools 5 – Serata di grande sofferenza. Tadic gli fa venire il mal di testa con le sue finte mandandolo in confusione.

Sviatchenko 5,5 – Autorevole per un tempo, si concede anche una bella discesa. Va in affanno sul micidiale uno due dei lancieri. Si immola su Neres.

Scholz 6 – Con buone letture e senso della posizione sbroglia diverse situazioni potenzialmente pericolose.

Paulinho 5,5 – Sfortunato, si fa male dopo meno di mezz’ora nella quale alterna cose buone e altre meno. (27’ Andersson 5,5 – Gara sulla difensiva, si fa notare solo per le rimesse chilometriche).

Madsen 5 – Tanti falli in mezzo al campo. Ricorre alle maniere forti per compensare il divario tecnico. (69' Anderson sv)

Onyeka 5,5 – Non riesce a garantire il filtro necessario per ostacolare il giro palla prolungato dell'Ajax.

Dreyer 6 – Combattivo su ogni pallone, dimostra di avere un sinistro niente male impegnando Onana. (83' Isaksen sv)

Sisto 5 – La controfigura del giocatore che ricordavamo al Celta. Galleggia tra le linee, senza incidere. (83' Pfeiffer sv)

Mabil 6,5 – Si conquista un calcio di rigore e lo trasforma. Giusto premio per una prova di grande qualità.

Kaba 5,5 – Di palle giocabili ne arrivano poche, ma quando viene chiamato in causa cincischia troppo. (69' Kraev)