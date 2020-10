Ajax, niente Nazionale per quattro giocatori africani: il club li trattiene in Olanda

L'Ajax ha bloccato quattro dei suoi giocatori africani non permettendogli di aggregarsi con le rispettive Nazionali in vista degli impegni di questa settimana. Mohammed Kudus (Ghana), Lassina Traore (Burkina Faso), Zakaria Labyad e Noussair Mazraoui (Marocco), resteranno dunque in Olanda in conformità con le nuove disposizioni FIFA che consente ai club di vietare la partenza per la Nazionale se il viaggio richiede una quarantena di più di cinque giorni dopo il ritorno nella propria squadra di club.