Ajax, non solo Ziyech: quali gioielli potrebbero aver giocato l'ultima partita con i lancieri

Hakim Ziyech potrebbe non essere l'unico a lasciare l'Ajax senza poter salutare i suoi tifosi. Il marocchino è già ufficialmente un giocatore del Chelsea che si è assicurato le sue prestazioni a partire dal 1° luglio. Oltre al trequartista sono altri i giocatori che potrebbero dire addio all'Ajax: Donny van de Beek è un obiettivo del Real Madrid da tempo. Non come prima scelta, perché, si sa, i blancos sognano Paul Pogba. Ed è diffile, in tempi di crisi economica, che i madrileni arrivino a entrambi. Tuttavia se il francese dovesse prendere altra direzione (Juventus?) allora riecco l'olandese tornare in auge. Non sarebbe una novità, invece, vedere Onana in Spagna. Precisamente in Catalogna. Il camerunese è cresciuto nella cantera del Barcellona e ha ammesso che sarebbe bello poter tornare. Tutto dipenderà dalla situazione relativa Marc-André ter Stegen: si valuta il rinnovo del tedesco, attualmente legato al club fino al 2022. Infine, Nicolas Tagliafico. L'argentino, lo scorso anno, è stato trattenuto dalle sirene delle big d'Europa. Nonostante un contratto fino al 2022 il club diede l'annuncio ufficiale, l'estate scorsa, della sua permanenza. Del resto sarebbero bastati (e avanzati) gli incassi dalle cessioni di De Ligt e De Jong. Dietro quel messaggio era implicito il via libera all'addio nell'estate 2021: il Barcellona, ancora, cerca un giocatore che giochi a sinistra. Infine un giovane: Sergiño Dest. Lo statunitense era in trattativa col Bayern, ma la situazione è in fase di stallo a seguito della pandemia da coronavirus. Per la giovane età (19 anni) e i margini di progresso da parte del giocatore e di guadagno da parte dei lancieri è possibile che la permanenza ad Amsterdam continui.