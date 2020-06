Ajax, partenze in vista: Tagliafico e Onana verso il Chelsea, Van de Beek piace allo United

L'Ajax si prepara a salutare due calciatori per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’Express, Andre Onana e Nicolas Tagliafico si apprestano a passare al Chelsea per la prossima stagione. Potrebbe essere in uscita dal club olandese anche Donny Van de Beek che sarebbe nel mirino del Manchester United sempre per il prossimo campionato.