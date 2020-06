Ajax, Sneijder "persona non gradita" per i tifosi. E lui risponde cantando l'inno dell'Utrecht

Wesley Sneijder contro i tifosi dell’Ajax. In giornata la F-Side, la curva dell’Amsterdam ArenA, ha diramato un duro comunicato contro l’ex fantasista, cresciuto proprio nelle fila dei Lancieri, accusando di essere un tifoso dell’Utrecht, la squadra della città in cui l’ex Inter è nato, seppur non cresciuto calcisticamente. Per tutta risposta, lo stesso Sneijder ha scherzato via Instagram una serie di storie in cui guida l’auto in macchina, mentre canta l’inno dell’Utrecht.