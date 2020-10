Ajax, Tadic carico per il big match col Liverpool: "Van Dijk out? Voglio i migliori Reds possibili"

Il capitano dell'Ajax, Dusan Tadic, ha presentato così in conferenza stampa il big match di Champions in programma domani contro il Liverpool: "Il Liverpool è una delle favorite per vincere la Champions, ma noi vogliamo giocare proprio contro squadre di questo tipo. Qui all'Ajax le aspettative di tutti sono sempre molto alte, ma dobbiamo essere realisti. Pensiamo intanto a migliorare di partita in partita. Van Dijk out per il grave infortunio al ginocchio? Io voglio sempre affrontare il più forte rivale possibile, coi migliori calciatori possibili in campo. Spero che Virgil rientri presto", le dichiarazioni dell'attaccante della Nazionale serba.