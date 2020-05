Ajax, Tagliafico: "Triste non poterci giocare il titolo ma rispettiamo questa decisione"

Il difensore dell'Ajax Nicolas Tagliafico ha parlato ai taccuini de Le Monde dello stop del calcio in Olanda: "Da un lato, è frustrante o triste non essere in grado di lottare per il titolo fino alla fine, o almeno giocare una partita contro l'AZ per decidere chi avrebbe vinto. Quando combatti da mesi, dover interrompere tutto nove giornate prima della fine ti lascia con l'amaro in bocca. D'altra parte, comprendiamo che questa è una situazione estrema, quindi dobbiamo rispettare questa decisione".