Ajax, Ten Hag: "Abbiamo messo in difficoltà il Liverpool, è mancato solo il gol"

Erik Ten Hag, tecnico dell'Ajax, ha commentato con queste dichiarazioni la sconfitta in Champions contro il Liverpool. “Ho visto un buon Ajax, che ha messo in difficoltà il Liverpool. Purtroppo non siamo riusciti a segnare. Klopp dice che il campo era brutto? Non credo che il campo fosse così male, no. Speriamo di giocare meglio ad Anfield allora“.