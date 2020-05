Ajax, Ten Hag conferma l'accordo con Onana per lasciarlo partire

Il tecnico dell'Ajax, Erik ten Hag, ha confermato che il club ha un accordo con André Onana che permetterà al giocatore di lasciare i lancieri per un grande club europeo. Sul camerunese vi sono Barcellona e Chelsea. "Andre è molto importante e ovviamente non vogliamo perderlo. Ma è vero che l'anno scorso abbiamo trovato un accordo su quali passi dovremo fare se arriva il giusto club con il giusto prezzo". Ten Hag non ha specificato i club interessati: "Che io sappia al momento non sono state formulate offerte concrete all'Ajax". Nei giorni scorsi lo stesso Onana aveva fatto capire di voler cambiare aria, dichiarandosi pronto per un passo in avanti.