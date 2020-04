Ajax, Ten Hag: "Dispiace ma la salute prima di tutto. Poi speriamo si riprenda l'economia"

Il tecnico dell'Ajax, Henk ten Hag, ha commentato lo stop all'Eredivisie, senza l'assegnazione del titolo: "Siamo stati al vertice dopo il 76% delle partite giocate, in testa per 23 giornate su 25. Avremmo voluto tornare in campo e vincere il campionato. Ora non ci viene data l'opportunità di farlo". Il tecnico tuttavia aggiunge: "La salute viene prima di tutto. Al secondo posto l'economia che deve riprendersi. Ed è una cosa che è nell'interesse del calcio, specie quello olandese che è dipendente dagli sponsor. Le aziende devono riaprire il prima possibile per limitare i danni. E spero che la nostra industria diventi 'a prova di coronaì il prima possibile".