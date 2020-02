vedi letture

Ajax, Ten Hag: "Ziyech domani non ci sarà. Il Getafe? Adesso sappiamo dove fargli male"

Il 2-0 subito all'andata dei sedicesimi di finale di Europa League ha messo a forte rischio il futuro europeo per questa stagione dell'Ajax di Erik ten Hag. Il tecnico dei lancieri, dopo aver ufficializzato il ritorno fra i disponibili di Quincy Promes, si è concentrato sulle condizioni di Hakim Ziyech. "Hakim è stato in grado di giocare l'andata contro il Getafe senza problemi. Dopo le cose sono peggiorate e non sta ancora bene. In più non vogliamo correre alcun rischio per una partita. Questa è una fase importante della stagione per tutta la società".

Sui temi della gara di domani Ten Hag ha spiegato: "Dovremo puhntare sul nostro gioco, rimanendo compatti, solidi e pazienti. Abbiamo le capacità per far male al Getafe. La scorsa settimana pensavamo che avremmo vinto e poi sono uscite le loro qualità. Adesso però sappiamo bene quale occasioni avremo da cogliere per fargli male".