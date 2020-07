Akinfenwa: "Vorrei festeggiare la promozione con Klopp". E il tecnico esaudisce il desiderio

Il Wycombe ha battuto l'Oxofrd United ottenendo la promozione in Championship per la prima volta nei suoi 133 anni di storia. Non è passata inosservata l'intervista a fine partita di Adebayo Akinfenwa, decisamente differente dalle classiche dichiarazioni dei calciatori: "Voglio ringraziare Dio perché oggi ha reso possibile l'impossibile" e riferendosi al giornalista di Sky Sports: "Quattro anni fa sono stato di fronte a te ed ero tecnicamente disoccupato" e in merito alle celebrazioni: "L'unico che può colpirmi via WhatsApp è Jurgen Klopp, così possiamo festeggiare insieme". Detto, fatto: il tecnico tedesco manda un video al giocatore congratulandosi: "Ciao grande uomo, congratulazioni" esordisce il tecnico del Liverpool: "Ho visto la partita ma non l'intervista nel post ma uno dei miei giocatori mi ha detto che volevi un messaggio, ed eccoci!". Tutta da vedere la reazione di Akinfenwa, peraltro grande tifoso del Liverpool.

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome 💪🏿🙏🏿💙 pic.twitter.com/9RgiKZkYt2

— daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) July 13, 2020