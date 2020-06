Al BVB tutti pazzi per Emre Can: "Borussia campione nel 2019 fosse arrivato un anno prima"

Ha giocato al posto di Mats Hummels al centro della difesa nell'ultimo match di Bundesliga nell'ultima sfida vinta 1-0 contro l'Hertha Berlino, ora è pronto a tornare a centrocampo per il prossimo match col Fortuna Dusseldorf. Emre Can, centrocampista passato a gennaio dalla Juventus al Borussia Dortmund, è uno dei leader del BVB che l'ha pagato qualche mese fa 26 milioni di euro. E adesso lo considera pedina imprescindibile. "La sua flessibilità è una qualità fondamentale e questo è uno dei motivi per cui abbiamo investito su di lui", ha detto il ds Zorc. "Emre - prosegue - è in grado di cambiare rapidamente posizione, dalla difesa al centrocampo, anche nel corso della partita".

Va addirittura oltre 'Kicker', quotidiano popolare tedesco che in un articolo pubblicato quest'oggi, dopo aver elogiato Emre Can, scrive che se fosse arrivato un anno fa probabilmente il Borussia Dortmund avrebbe avuto buone possibile di vincere il Meisterschale nel 2019.

In Italia Emre Can è arrivato nell'estate 2018 e con la maglia della Juventus e ha giocato un anno e mezzo collezionando 45 presenze e 4 reti.