Al-Duhail-Mandzukic, è già finita? Sondaggio dalla Turchia: piace al Fenerbahce

Mario Mandzukic già pentito della scelta Al Duhail. Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, l'inserimento in Qatar dell'attaccante croato non sta procedendo per il meglio e l'ex Juventus sta già prendendo in considerazione la possibilità di cambiare maglia.

Secondo il portale turco 'Fotomac', ci pensa il Fenerbahce anche se il club di Istanbul vorrebbe spendere soldi solo per il suo ingaggio e non per il cartellino.