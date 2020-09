Al-Hilal, in campo lo stesso nonostante i 15 positivi: anche Giovinco contagiato

Episodio incredibile quello andato in scena nella Champions League asiatica. La formazione campione saudita dell'Al-Hilal ha contato negli ultimi giorni ben 15 contagiati dal Covid-19, compreso l'italiano ed ex juventino Sebastian Giovinco. Prontamente il club ha chiesto il rinvio del match contro lo Shahr Khodro ma la confederazione asiatica ha respinto la richiesta. Non è stato facile per il tecnico Razvan Lucescu, figlio di Mircea, assemblare l'organico dovendo attingere solo su 14 giocatori. Ciò nonostante la sfida si è conclusa con un pareggio per 0-0 che ha permesso ai sauditi di accedere al turno successivo ad eliminazione diretta.