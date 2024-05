Ufficiale Al Hilal, rinnovo meritato per Jorge Jesus. L'obiettivo è il Mondiale per Club 2025

Imbattuto in campionato, due trofei conquistati, una Champions sfuggita per questione di dettagli. La prima stagione di Jorge Jesus alla guida dell'Al Hilal è stata assolutamente da ricordare e il club saudita non ha voluto correre rischi, rinnovando subito il contratto del tecnico portoghese.

Jesus, dunque, resterà alla guida di questo ambizioso progetto anche nella prossima stagione, con l'obiettivo di conquistare altri successi e di ben figurare nel primo Mondiale per Club a 32 squadre.