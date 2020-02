vedi letture

Al-Khelaifi indagato per corruzione: "Il caso è già stato archiviato in via definitiva"

Sulle accuse di corruzione arrivate dalla Giustizia Svizzera in merito ai rapporti con la FIFA in relazione alla cessione dei diritti di trasmissione dei prossimi Mondiali e della Confederations Cup (Clicca qui per maggiori dettagli, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e direttore di BeIn Media Group, ha diramato una nota pubblicata dai colleghi dell'Associated Press: "Sono stati cancellati i sospetti di corruzione e il caso è stato archiviato in via definitiva - spiega nel lungo comunicato il numero uno del PSG -, mentre rimane in essere una situazione tecnica secondaria rimane in sospeso. Ho comunque l'aspettativa che tutto ciò si dimostrerà completamente infondato.

Di seguito il post su Twitter del giornalista dell'Associated Press, Rob Harris con il testo completo della nota di Nasser Al-Khelaifi: