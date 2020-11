Alaba chiede la luna, il PSG pronto ad accontentarlo. Ma c'è il Chelsea in agguato

vedi letture

Le folli richieste di David Alaba (20 milioni alla firma più 20 a stagione) hanno spaventato il Bayern Monaco, che ha interrotto le trattative per il rinnovo del contratto dell'austriaco, in scadenza a giugno. Il difensore sarà così libero di accordarsi con una nuova squadra a partire da gennaio, e secondo Kicker al momento in vantaggio c'è il Paris Saint-Germain: il club francese, a differenza del Real Madrid, non avrebbe problemi a soddisfare le esigenze di Alaba e del suo entourage. Il Chelsea (che non ha intenzione di fermarsi alla faraonica campagna acquista estiva), il Manchester City e la Juventus sono le altre squadre interessate, ma non si esclude un finale a sorpresa, con la permanenza del giocatore in Germania.