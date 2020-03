Alaba e il suo futuro: "MLS, Austria o ancora Bayern. Tutto può accadere"

Quale futuro per David Alaba senatore del Bayern Monaco in scadenza di contratto con la formazione bavarese nel giugno 2021? Ad affrontare l’argomento è lo stesso calciatore austriaco nel corso di un’intervista a GQ: “A Monaco sto molto bene e sono concentrato sul Bayern. Allo stesso tempo, però, posso anche pensare ad una nuova sfida, che potrebbe concretizzarsi chissà quando in futuro. Al momento non ci penso anche perché non ho idea di quale sarà il mio futuro. So quanto sia veloce il mondo del calcio e tutto può davvero accadere: un’avventura in MLS per conoscere una nuova cultura, un ritorno in Austria a casa mia oppure rimanere ancora al Bayern. Vedremo”.