Alaba saluta il Bayern a giugno. Il Real Madrid punta sull'agente per l'ok dell'austriaco

A poche ore dall’annuncio della dirigenza del Bayern Monaco del ritiro dell’offerta di rinnovo contrattuale per David Alaba, con il laterale austriaco che si libererà dunque dai campioni di Germani a a parametro zero il prossimo 30 giugno, emerge già la prima squadra interessata. Si tratta, stando ad AS, del Real Madrid che punta sui buoni rapporti con l’agente del giocatore, Pini Zahavi, per cercare di portare a termine l’operazione.