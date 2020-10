Alaves-Barcellona 1-1, le pagelle: Pacheco saracinesca, Neto-Piqué da horror

Le pagelle di Alaves-Barcellona, gara terminata con il punteggio di 1-1.

ALAVES-BARCELLONA

Marcatori: 31’ Rioja, 64’ Griezmann

ALAVES

Pacheco 7 – Uno degli elementi che contribuiscono maggiormente all’impresa biancoblu. Soprattutto nella ripresa viene preso d’assalto, tenendo sempre a galla i suoi tranne che sul gol di Griezmann.

Navarro 6 – Rischia con un intervento ai danni di Piqué, per poi uscire per infortunio. (Dal 40’ Aguirregabiria 5,5 – Soffre nel duello con Ansu Fati, più ispirato nella ripresa)

Laguardia 6,5 – Determinante con molte chiusure difensive, non cala di concentrazione fino all’ultimo minuto.

Lejeune 7 – Ha il merito di salvare diversi palloni poco prima che entrino in porta, tra cui una velenosa punizione di Messi.

Duarte 6 – Si occupa esclusivamente della fase difensiva, non potendo mai proporsi in avanti visti i continui assalti dalla sua parte.

Battaglia 6,5 – Determinante con il suo aiuto al reparto arretrato in fase di contenimento. Uno schermo che rigetta diverse offensive blaugrana.

Mendez 6,5 – Si fa notare soprattutto nel primo tempo, con i suoi strappi che mettono in crisi la difesa avversaria. (Dal 58’ Tavares 5,5 – Pochi palloni toccati nella parte finale del match)

Jota 5,5 – Lascia i suoi in inferiorità numerica con due interventi piuttosto ingenui, soprattutto il secondo in un momento di difficoltà dell’Alaves.

Pina 6,5 – Ringhia sui portatori di palla blaugrana, per poi abbassarsi sempre di più a proteggere la difesa con il passare dei minuti. (Dal 73’ Marin s.v.)

Luis Rioja 7 – Sceglie un avversario di rango per segnare il suo primo gol nella Liga, approfittando di un pasticcio combinato da Neto e Piqué. (Dal 73’ Garcìa s.v.)

Deyverson 6 – Si muove molto, incidendo negli ultimi metri soprattutto nella prima frazione di gioco. (Dal 58’ Joselu 6 – Un colpo di testa parato facilmente da Neto e poco altro)

BARCELLONA

Neto 4,5 – Dopo un passaggio rischioso di Piqué, si fa rubare palla goffamente da Rioja che poi segna a porta vuota.

S.Roberto 6 – Meglio dopo l’intervallo, quando spinge con continuità sulla destra e mette in mezzo diversi palloni interessanti.

Piqué 4,5 – Nel primo tempo ha la non brillante idea di dare il pallone a Neto non accorgendosi che sta arrivando Rioja a tutta velocità. Un errore che costa lo svantaggio.

Lenglet 6 – Ferma qualche iniziativa avversaria per poi provare ad impostare l’azione. (Dal 46’ Pedri 6,5 – Dà nuova linfa all’attacco blaugrana, soprattutto in fase di rifinitura)

J.Alba 5,5 – Non risulta il solito treno sulla corsia di destra, che fa la differenza con un mix di qualità e atletismo. (Dal 69’ Dest 6 – Da parte sua, un paio di traversoni grazie ai quali il Barça sfiora la vittoria nel finale)

Busquets 5,5 – Non eccezionale il suo primo tempo, tanto che Koeman lo richiama in panchina nell’intervallo. (Dal 46’ Pjanic 6 – Con il suo ingresso in campo, i blaugrana aumentano il numero di palloni serviti agli attaccanti con qualità e velocità)

De Jong 6 – Incide in fase di costruzione, ma non secondo i suoi standard. Sfiora il gol nel primo tempo, in un’azione in cui poteva starci il rigore per il Barça.

Dembélé 5 – Ripaga nel peggiore dei modi la fiducia di Koeman, con più palle perse che conclusioni verso la porta. (Dal 46’ Trincao 6,5 – Decisamente meglio rispetto al compagno che sostituisce, mette il piede in diverse azioni dei catalani)

Messi 6 – Prova a tornare al gol su azione in tutte le maniere, sia su azione che da calcio piazzato. Non è la sua serata.

Ansu Fati 6 – Nel primo tempo, a tu per tu con Pacheco, si divora il gol del vantaggio. Molto più incisivo e pericoloso nella ripresa. (Dal 78’ Braithwaithe s.v.)

Griezmann 6,5 – Dopo una prima parte di gara piuttosto anonima, evita con il gol dell’1-1 una clamorosa sconfitta al Barcellona.