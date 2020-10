Alaves-Barcellona, le formazioni ufficiali: Pjanic in panchina, Ansu Fati titolare

Alle 21 scenderà in campo il Barcellona che punta a tornare alla vittoria in campionato in casa dell'Alaves dopo le sconfitte subite contro Getafe e Real Madrid. Koeman per questa gara lascia Pjanic in panchina e punta su Busquets dal primo minuto e Ansu Fati al fianco di Messi e Griezmann. I padroni di casa invece puntano sul duo d'attacco formato da Deyverson e Rioja.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ALAVES: Pacheco; Laguardia, Ximo Navarro, Lejeune, Édgar; Tomás Pina, Battaglia, Jota, Rubén Duarte; Deyverson e Rioja

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Dembélè; Griezmann, Ansu Fati e Leo Messi!