Alavés, Fejsa: "Via dal Benfica perché Bruno Lage non mi vedeva"

Intervistato da Record, Ljubomir Fejsa si è guadagnato l'apertura odierna del giornale: "Divento triste e arrabbiato quando ripenso al tempo perduto. Ho festeggiato titoli a Belgrado e Atene, ma non ho mai visto niente come al Marques". Il giocatore si è trasferito a gennaio all'Alavés in prestito: "Bruno Lage non mi vedeva. Con Jorge Jesus i miei migliori anni".