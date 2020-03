Alavés, Garitano: "Loro cercavano buona prestazione in vista dell'Atalanta"

Asier Garitano, allenatore dell'Alavés, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 1-1 contro ilValencia: "Prendiamo come buono questo punto perché abbiamo giocato alla pari contro una squadra forte come il Valencia. Nel primo tempo ci è mancata un po' di profondità e i nostri avversari ne hanno approfittato, sentendosi maggiormente a loro agio. Parejo ha segnato un grandissimo gol, loro cercavano una buona prestazione per arrivare preparati alla partita di Champions con l'Atalanta. Nella ripresa abbiamo giocato meglio noi, ci siamo espressi con un calcio più rapido e profondo, mettendo qualche volta in difficoltà la loro difesa. Fejsa? E' un giocatore con molta esperienza, l'ho tolto perché non si sentiva bene fisicamente ma spero non sia un problema grave. Apprezzo il fatto che abbia chiesto la sostituzione non appena ha accusato il fastidio, senza perdere tempo".