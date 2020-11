Alaves, Machin: "Punto meritato, grande prova di compattezza"

Le dichiarazioni di Pablo Machin dopo Alaves-Barcellona 1-1.

Il tecnico dell’Alaves Pablo Machin ha commentato il pareggio per 1-1 ottenuto in casa contro il Barcellona. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate da Marca: “Sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto, con un approccio molto serio. Abbiamo trovato il vantaggio e, quando il Barcellona ci ha chiusi nella nostra area, abbiamo chiuso tutti gli spazzi al centro lasciando libere le corsie laterali. Siamo stati in grado di difendere come una squadra, senza fare troppi sforzi in attacco che ci avrebbero poi penalizzato. Fernando Pacheco ha fatto delle belle parate alla fine, ma in tutta la partita è stato molto importante. Neanche il Barcellona ha creato troppe occasioni contro di noi, se non nella parte finale quando eravamo chiusi in difesa. Abbiamo ottenuto un punto con pieno merito e questa è l’immagine di squadra che dobbiamo avere: di grande compattezza”.