Albania-Kazakistan 3-1, Reja sorride ma Berisha subisce gol direttamente dal calcio d'inizio

Incredibile quanto avvenuto ieri sera in Albania-Kazakistan. Sul risultato di 2-0 per i padroni di casa, gli ospiti hanno trovato la rete che ha accorciato le distanze direttamente dal calci d'inizio, con una conclusione che ha colto in fallo il portiere Etrit Berisha, ampiamente fuori dai pali. Prodezza firmata Islambek Kuat, che non è servita tuttavia ai kazaki per portare a casa un risultato positivo. L'incontro è poi terminato 3-1 per la selezione di Edy Reja.