Albania-Kosovo 2-1, Muriqi-gol ma a ridere è Reja. Sette "italiani" in campo

L'Albania di Edy Reja batte il Kosovo per 2-1 nell'amichevole disputata ad Elbasan. Di Belak e Uzuni le reti albanesi, mentre il laziale Muriqi su calcio di rigore accorcia le distanze a cinque minuti dalla fine. Diversi "italiani" in campo: Ismaijli , Rrahmani e Muriqi restano in campo per tutti e 90'. Berisha gioca i primi 45', Hysaj e Veseli disputano tutto il secondo tempo. Solamente sei minuti per Vojvoda.