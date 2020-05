Albania, si valuta la ripresa il 31 maggio. Ma niente tamponi ai giocatori

vedi letture

Nella giornata di ieri in Albania c'è stato un colloquo tra il Ministero della Salute e la Federcalcio per fare ripartire i campionati. Si discutono protocolli ma non sono previsti i tamponi per i giocatori, neanche in caso di ripartenza. Per quel che riguarda gli allenamenti c'è già l' ordinanza per cominciare il 18 ma potrebbero essere anticipati. Il campionato potrebbe riprendere il 31 maggio, dopo sole due settimane di allenamenti.